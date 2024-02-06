Що буде з російською нафтою

Країни G7 спільно з Японією планують нові переговори. 20 лютого ці державви мають посилити правила дотримання стелі цін для імпортування нафти з Росії.

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Зараз обмеження також діють, однак, вони слабші. Зокрема, страхові компанії та перевізники мають отримувати загальний документ, який підтверджує цінову стелю на весь період транспортування чи страхування.

Якщо нове рішення буде прийнято, правила зміняться. Тоді перевізникам доведеться отримувати спеціальний документ на кожен вантаж.

Посилення правил має бути прийняте не тільки представниками країн G7, а і членами Євросоюзу та урядовцями Австралії. Своє слово скаже і уряд Японії.

Які санкції були введені на російську нафту

Раніше країни G7, ЄС та Австралія встановили цінову стелю на російську нафту. Сировина з Росії, яку перевозять морськими шляхами, має коштувати не більш як 60 доларів за барель.

З 5 лютого 2023 року обмеження ввели не тільки на нафту, а і на російські нафтопродукти. Варто зазначити, що їхня вартість визначається окремо, в залежності від категорії.

До чого призвели санкції

Через санкції Заходу російська нафта та нафтопродукти у 2023 році переважно експортувалися у Китай. Зросли і перевезення у Індії, за два роки повномасштабного вторгнення на 40%.

При цьому, експорт у Європу знизився майже у 10 разів – до 5%. США ввели санкції проти трейдерів та судноплавних компаній, які перевозили російську сировину, це призвело до ускладнення логістики для росіян.