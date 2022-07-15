Европа обогнала Азию и стала крупнейшим потребителем американской нефти впервые за шесть лет. Об этом свидетельствуют данные US Census Bureau.

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Европа обошла Азию

С января по май этого года Европа импортировала около 213,1 миллионов баррелей сырой нефти.

В то же время, Азия за это время закупила 191,1 миллиона баррелей.

В последний раз такое было в 2016 году. Но тогда США отменили запрет на экспорт сырой нефти и Азия нарастила объемы закупок.

Санкции в действии

Это изменение демонстрирует, насколько существенно нападение россии на Украину переориентировало поставки энергоресурсов в мире. Некоторые страны, в том числе США, Великобритания и Канада, запретили импорт российской нефти. Другие – большинство стран ЕС, Япония – сделают это до конца 2023 года. Все для того, чтобы остановить финансирование страны-террориста. Ведь экспорт энергоносителей для россии – основной источник поступлений валюты.



Нефтяные друзья Украины / Инфографика 24 канала

В результате многие европейские страны переориентируются на американскую нефть. В то время как россия продает свою нефть с большими скидками Азии, особенно Китая и Индии, которых, к сожалению, не волнует война в Украине.

Альтернативной нефти недостаточно

Хотя добыча нефти в США растет, этого недостаточно, чтобы быстро удовлетворить потребности Азии и Европы. Ближний Восток тоже ограничен в том, что он может отправить Европе. Крупнейшие производители в регионе – Саудовская Аравия и ОАЭ – уже пытаются выполнить свои обязательства по добыче в рамках соглашения ОПЕК+. Другие поставщики, например Ливия, столкнулись с политическими беспорядками, ограничивающими экспорт.

Все внимание будет сосредоточено на том, удастся ли ОПЕК создать условия для увеличения добычи в следующем году и какую долю рынка она сможет восстановить,

– сказала Элизабет Мерфи, аналитик ESAI.

Именно поэтому сейчас рынок нефти "штормит", и цены то обрушиваются, то снова стремительно растут. Августовские фьючерсы Brent на момент написания материала торгуются на уровне 101 доллар, по данным Finance! Yahoo. Американская марка WTI – почти 98 долларов. Обе марки подорожали 15 июля.

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