"Нафтогаз" рассказал о планах по критически важному ресурсу для Украины

В "Нафтогазе" раскрыли свои планы по импорту природного газа. В частности, стало известно, на какие средства будут покупать сырье.

Импорт газа в Украине

Руководительница департамента управления коммерческой деятельностью группы "Нафтогаз" Светлана Иванчук рассказала о намерении начать покупать газ уже в ближайшее время. Соответствующее заявление она сделала на форуме "Ukrainian Gas Open".

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Она добавила, что импорт газа стартует со дня на день. По ее словам, сначала нужно получить разрешения от регуляторов. Светлана Иванчук подметила, что текущие темпы наполнения газовых хранилищ в Украине являются хорошими. Кроме того, эксперт отметила, что "Нафтогаз" сможет накопить запланированный объем газа до 1 ноября. Речь идет о 13,2 миллиарда кубометров газа.

Кроме того, Светлана Иванчук заявила, что "Нафтогаз" буду покупать природный газ за кредитные средства от Европейского банка реконструкции и развития. Напомним, в июле Украина получила 200 миллионов евро на усиление энергетической безопасности.

В Украине запустили новую газовую скважину , которая дает 274 тысяч кубометров газа в сутки. Кроме того, плановый забой скважины расположен непосредственно под населенным пунктом.

Какая цена газа по состоянию на 1 августа 2024 года:

Крупнейший европейский газовый хаб TTF – виртуальная торговая точка для природного газа, где торговцы могут проводить биржевые операции –предлагает цену за газ на 40,3 евро за Мегаватт-час.

Это означает, что тысяча кубометров газа стоит 457,8 доллара.

При этом стоит учитывать, что летом цены на газ в Европе значительно ниже чем в зимний период. Это означает, что импорт сырья после начала отопительного сезона будет стоить значительно дороже.