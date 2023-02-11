Плюс 40 миллиардов: почему Илон Маск так стремительно обогащается

Год только начался, а Илон Маск снова претендует на роль главного богача мира. С начала 2023 года он заработал больше всего денег в мире.

Сколько денег в Илона Маска

По данным Bloomberg, Илон Маск владеет 179 миллиардами долларов по состоянию на 11 февраля, передает 24 Канал. Сейчас он на втором месте в мировом рейтинге богачей. Однако разрыв с первым местом не столь ощутим – 6 миллиардов.

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На первом месте удобно устроился француз Бернар Арно с состоянием в 185 миллиардов долларов. Он является владельцем группы компаний LVMH.

Но Маск лидирует в другом рейтинге – с начала года его состояние выросло аж на 42 миллиарда долларов, что пока является самым высоким показателем.

Почему состояние Илона Маска растет

Состояние Илона Маска напрямую зависит от акций его компании Tesla, поскольку он является владельцем значительной ее доли. Часть миллиардер продал, чтобы купить Twitter. Однако это все еще львиная доля его богатства.

Так, с начала года акции Tesla подорожали почти вдвое. Еще в начале января они стоили чуть более 100 долларов, а сейчас – почти 200 долларов.