Илон Маск выставил на продажу свой последний дом: где теперь живет миллиардер

Генеральный директор Tesla миллиардер Илон Маск в твиттере написал, что решил продать последний дом, которым владеет. Это произошло через неделю после того, как стало известно, что миллиардеры США годами избегали уплаты налогов.

Дома Илона Маска

В Илона Маска остался один дом в Сан-Франциско, который он сдавал в аренду. Ранее он говорил, что однажды готов продать его. И похоже этот день настал.

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Решил продать свой последний дом. Просто нужно, чтобы он достался больщой семье. Это особое место,

– написал Маск.

Обвинения в богатстве

49-летний Маск впервые объявил о планах продать свои дома и большую часть собственности более года назад как способ притупить критику своего богатства. И он продал 2 свои дома в Калифорнии.

Однако события последней недели, похоже, заставили его быстрее выполнять обещание избавиться собственности. По данным ProPublica, миллиардеры Джефф Безос, Уоррен Баффет, Илон Маск и другие избегали уплаты налога на прибыль:

в 2018 году Маск не уплатил ни цента федеральных налогов;

в 2015 и 2017 годах его налоги были меньше, чем 70 000 долларов.

Отметим, что Маск – третий самый богатый человек мира после Бернара Арно и Джеффа Безоса, по данным Forbes.

Где живет Маск

В прошлом году Маск переехал в Техас, где он арендует дом в Бока-Чици (село возле стартового комплекса SpaceX) в собственной компании SpaceX. Стоимость дома примерно 50 000 долларов.

Мой основной дом – это буквально дом в Бока-Чика за 50000 долларов, который я снимаю в SpaceX. Но он классный,

– написал Маск.

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