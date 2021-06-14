Дома Илона Маска
В Илона Маска остался один дом в Сан-Франциско, который он сдавал в аренду. Ранее он говорил, что однажды готов продать его. И похоже этот день настал.
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Решил продать свой последний дом. Просто нужно, чтобы он достался больщой семье. Это особое место,
– написал Маск.
Обвинения в богатстве
49-летний Маск впервые объявил о планах продать свои дома и большую часть собственности более года назад как способ притупить критику своего богатства. И он продал 2 свои дома в Калифорнии.
Однако события последней недели, похоже, заставили его быстрее выполнять обещание избавиться собственности. По данным ProPublica, миллиардеры Джефф Безос, Уоррен Баффет, Илон Маск и другие избегали уплаты налога на прибыль:
- в 2018 году Маск не уплатил ни цента федеральных налогов;
- в 2015 и 2017 годах его налоги были меньше, чем 70 000 долларов.
Отметим, что Маск – третий самый богатый человек мира после Бернара Арно и Джеффа Безоса, по данным Forbes.
Где живет Маск
В прошлом году Маск переехал в Техас, где он арендует дом в Бока-Чици (село возле стартового комплекса SpaceX) в собственной компании SpaceX. Стоимость дома примерно 50 000 долларов.
Мой основной дом – это буквально дом в Бока-Чика за 50000 долларов, который я снимаю в SpaceX. Но он классный,
– написал Маск.