Илон Маск спровоцировал появление новой криптовалюты: стоимость цифровой монеты взлетела на 795%

Генеральный директор Tesla Маск снова начал постить твиты о крипторынке. На этот раз сообщение миллиардера спровоцировал появление нового токена. Сколько стоит эта цифровая валюта – читайте дальше.

Маск написал, что "моего щенка Сиба-ину звать Флоки". Стоимость виртуальной монеты резко выросла в цене за последние 24 часа.

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Маск снова влияет на крипторынок

По данным CoinMarketCup, цена Shib выросла сразу на 15%. Криптовалюта начала восстанавливаться после стремительного обвала на фоне принятия Китаем ряда мер по ограничению майнинг и торговли виртуальными монетами. В период с 15 по 22 июня стоимость Shib упала на 50% с пиковой отметки до исторического минимума.

Shib Inu восстанавливает позиции на крипторынке / Инфографика Crypto.com

InvestorPlace.com прогнозирует, что Shib, скорее всего, укрепит свои позиции на рынке уже в ближайшем будущем. Вполне возможно, что эта виртуальная монета имеет потенциал опередить Dogecoin. Миллиардер еще в начале мая написал, что думает над тем, чтобы взять себе щенка породы сибу-ину. После этого заявления цифровая монета с аналогичным названием выросла в цене на 68% всего за 60 минут. Позже криптобиржи Coinbase Pro и Binance провели листинг этого токена.

Кроме того, стало известно, что через 9 минут после публикации Илона Маска на криптобиржи Uniswap появился новый токен, под названием Floki. За это время стоимость этой монеты выросла на 795%, до 0,000000001100 доллара. По данным CoinCost, сейчас Floki торгуется на рынке по цене 0,0000020 доллара за монету.