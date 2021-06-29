Маск написав, що "моє цуценя сіба-іну зватимуть Флокі". Вартість віртуальної монети різко зросла в ціні за останні 24 години.

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Ілон Маск знову впливає на крипторинок

За даними CoinMarketCup, ціна Shib виросла відразу на 15%. Криптовалюта почала відновлюватися після стрімкого обвалу на фоні ухвалення Китаєм низки заходів щодо обмеження майнінгу та торгівлі віртуальними монетами. В період з 15 по 22 червня вартість Shib впала на 50% з пікової позначки до історичного мінімуму.

Shib Inu відновлює позиції на крипторинку / Інфографіка Crypto.com

InvestorPlace.com прогнозує, що Shib, найімовірніше, зміцнить свої позиції на ринку вже у найближчому майбутньому. Цілком можливо, що ця віртуальна монета має потенціал випередити Dogecoin. Мільярдер ще на початку травня написав, що думає над тим, щоб взяти собі цуценя породи сібу-іну. Після цієї заяви цифрова монета з аналогічною назвою виросла в ціні на 68% всього за 60 хвилин. Пізніше криптобіржі Coinbase Pro та Binance провели лістинг цього токену.

Крім того, стало відомо, що через 9 хвилин після публікації Ілона Маска на криптобіржі Uniswap з'явився новий токен, під назвою Floki. За цей час вартість цієї монети зросла на 795%, до 0,000000001100 долара. За даними CoinCost, зараз Floki торгується на ринку за ціною 0,0000020 долара за монету.

Floki зростає в ціні / Інфографіка CoinCost

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