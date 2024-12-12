Tesla установила несколько исторических рекордов за два дня

Акции Tesla стремительно растут в цене. Ценные бумаги производителя электрокаров зафиксировали несколько исторических рекордов за два дня.

Акции Tesla установили новый рекорд на рынке

Ценные бумаги Tesla достигли нового исторического максимума на фондовом рынке. Первые рекорды зафиксировали во время торгов 11 декабря. В четверг, 12 декабря, акции производителя электрокаров обновили рекорд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Акции Tesla 11 декабря выросли до 415 долларов за штуку. Торги того же дня бумаги завершили с ценой на уровне 424,77 доллара, выросши за день на 5,93%.

Тогда как с начала торгов 12 декабря ценные бумаги зафиксировали рост на 0,62% на премаркете. Акции подорожали до 427,50 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 1,36 триллиона долларов.

Напомним, что после президентских выборов в США акции производителя электрокаров подорожали более чем на 60%. Благодаря этому существенно вырос капитал Илона Маска, который является самым богатым человеком в мире. Дело в том, что бизнесмен является крупнейшим акционером Tesla.

Добавим, что Илон Маск, который активно поддерживает Дональда Трампа, стал первым человеком в мире с капиталом более 400 миллиардов долларов. Он установил этот рекорд 11 декабря, когда его капитал составлял 439,2 миллиарда долларов. Главная причина – продажа акций космической компании SpaceX.

На данный момент состояние Илона Маска оценивают в 447 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, с начала года предприниматель стал богаче на 218 миллиардов долларов. В то же время Forbes сообщает, что Маск владеет капиталом в размере 374,9 миллиарда долларов.