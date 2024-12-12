Tesla встановила кілька історичних рекордів за два дні

Акції Tesla стрімко зростають в ціні. Цінні папери виробника електрокарів зафіксували кілька історичних рекордів за два дні.

Акції Tesla встановили новий рекорд на ринку

Цінні папери Tesla досягли нового історичного максимуму на фондовому ринку. Перші рекорди зафіксували під час торгів 11 грудня. У четвер, 12 грудня, акції виробника електрокарів оновили рекорд. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Акції Tesla 11 грудня зросли до 415 доларів за штуку. Торги того ж дня папери завершили з ціною на рівні 424,77 долара, зрісши за день на 5,93%.

Тоді як від початку торгів 12 грудня цінні папери зафіксували зростання на 0,62% на премаркеті. Акції подорожчали до 427,50 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 1,36 трильйона доларів.

Нагадаємо, що після президентських виборів у США акції виробника електрокарів подорожчали на понад 60%. Завдяки цьому суттєво зріс капітал Ілона Маска, який є найбагатшою людиною у світі. Річ у тому, що бізнесмен є найбільшим акціонером Tesla.

Додамо, що Ілон Маск, який активно підтримує Дональда Трампа, став першою людиною у світі з капіталом понад 400 мільярдів доларів. Він встановив цей рекорд 11 грудня, коли його капітал становив 439,2 мільярда доларів. Головна причина – продаж акцій космічної компанії SpaceX.

На цю мить статки Ілона Маска оцінюють в 447 мільярдів доларів. За даними Bloomberg, з початку року підприємець став багатшим на 218 мільярдів доларів. Водночас Forbes повідомляє, що Маск володіє капіталом у розмірі 374,9 мільярда доларів.