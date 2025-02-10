Самый богатый человек в мире: какое состояние на сегодня имеет Илон Маск

Илон Маск, он же основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, стал самым богатым человеком в мире. В частности он стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов.

Какое состояние у Илона Маска в 2025 году?

За год доходы Маска выросли в 1,8 раза, и достигли 342 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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В то же время Bloomberg Billionaires Index оценивает цифру в около 365 миллиардов долларов по состоянию на июнь 2025 года. Кроме того, в Bloomberg писали, что акционное состояние Илона Маска достигло пика в 486,4 миллиарда долларов 17 декабря, после избрания Трампа президентом Соединенных Штатов.

Однако в апреле богач потерял 4,4 миллиарда долларов. Это произошло в результате падения акций Tesla.

Заметьте! Согласно Bloomberg Billionaires Index, тогда состояние Маска составило 297,8 миллиарда долларов.

На чем обогатился Илон Маск?

Илон Маск является соучредителем семи компаний, в частности:

производителя электромобилей Tesla;

производителя ракет SpaceX;

стартапа в области искусственного интеллекта xAI.

Он владеет около 12% Tesla, не считая опционов. Однако Маск заложил более половины своих акций в качестве обеспечения по личным кредитам на сумму до 3,5 миллиардов долларов.

Более того, в начале 2024 года судья в Делавэре аннулировал соглашение 2018, согласно которому Маск должен был получить опционы, эквивалентные еще 9% Tesla. Forbes уменьшил стоимость этих опционов на 50%, пока продолжается апелляция.

SpaceX была оценена в 350 миллиардов долларов во время частной продажи акций в декабре 2024 года. В частности Илон Маск владеет примерно 42% компании.

В 2022 году Маск приобрел Twitter в рамках сделки стоимостью 44 миллиарда долларов (с учетом корпоративной стоимости). По оценке Forbes, по состоянию на август 2024 социальная сеть, которую он переименовал в X, потеряла почти 70% своей стоимости.

Интересно! Маск владеет примерно 54% компании xAI, которую он основал в 2023 году. В ноябре 2024 года частные инвесторы оценили xAI примерно в 50 миллиардов долларов.