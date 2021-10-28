Илон Маск рассказал, какими криптовалютами владеет и назвал главную ценность

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск является одним из самых известных поклонников криптовалют в мире. Миллиардер неоднократно влиял на стоимость цифровых валют, что свидетельствует о его роли в этой сфере. Какие цифровые валюты предпочитает Маск – читайте дальше.

Бизнесмен и изобретатель ранее заявлял, что не стоит вкладывать все в криптовалюту. Он отмечал, что настоящая ценность – это создание продуктов и предоставление услуг, а не деньги в любом формате.

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Илон Маск о криптовалютах, которыми владеет

Лидер рейтинга Forbes с капиталом в размере 274,4 миллиарда долларов признался, что владеет лишь тремя цифровыми монетами:

Биткоином,

Ethereum,

Dogecoin.

Несколько раз в течение 2021 года Илон Маск публиковал фото своего щенка породы шиба-ину в твиттер, что, по всей вероятности, способствовало росту цены цифровой монеты Shiba inu. Однако он не покупает эту криптовалюту.

Почему Илон Маск поддерживает Dogecoin

То, что основатель Tesla поддерживает Dogecoin – не новость. Он начал твитить об этой криптовалюте еще в 2019 году. Он даже шутил, что в будущем Dogecoin может стать резервной валютой.

Dogecoin был создан как шутка, чтобы посмеяться над криптовалютами. Судьба любит иронию. Что может быть наиболее ироничным? То, что криптовалюта, которая началась с шутки, станет настоящей валютой,

– говорил Илон Маск в мае.

Маск добавил, что многие люди, с которыми он общается на производственных линиях Tesla или SpaceX (они не являются финансовыми экспертами или технологами из Кремниевой долины), владеют криптовалютой-мемом. По словам бизнесмена, поэтому он решил поддержать именно Dogе – это криптовалюта простых людей.

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Актуальная стоимость криптовалют согласно CoinDesk: