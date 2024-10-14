Новый обвал акций Tesla на рынке

Ценные бумаги компании Tesla подешевели почти на 9% во время торгов 11 октября. Инвесторы не были впечатлены представлением роботакси, информирует CNBC.

Обратите внимание Золоту прогнозируют новый прорыв на рынке, а серебро отошло от важного показателя

В общем торговый день акции производителя электромобилей завершили с ценой на уровне 217,80 доллара за штуку. Компания Илона Маска потеряла более 60 миллиардов долларов рыночной капитализации, по данным Yahoo!Finance. С начала года ценные бумаги подешевели на 12%. Тогда как в годовом исчислении они упали в цене на 17%.

Кроме того, в компании Bernstein в записке для клиентов указали, что оценка Tesla оторвана от фундаментальных показателей, добавив, что презентация проекта с роботакси не имеет непосредственных результатов или дополнительных драйверов дохода.