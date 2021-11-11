По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Илон Маск продал около 4,5 миллиона акций всего за 3 дня. Акции Tesla на закрытии торгов в среду стоили 1067,95 доллара.

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Илону Маску по сей день принадлежит почти 17% акций компании Tesla на сумму около 180 миллиардов долларов. Напомним, что недавно Tesla присоединилась к "элитному клубу компаний", превысив рыночную капитализацию в 1 триллион долларов.

Почему Илон Маск продал акции Tesla

На выходных Илон Маск опубликовал в твиттере опрос, стоит ли ему продать 10% акций Tesla на сумму 21 миллиард долларов , чтобы заплатить налоги. Миллиардер подчеркнул, что сделает так, как решат его подписчики.

В опросе приняли участие более 3,5 миллиона подписчиков Маска. И решили они, что ему нужно продать акции – "за" соответствующее решение проголосовали 57,9% подписчиков .

Но такой опрос Илон Маск провел не просто так. Уже довольно продолжительное время в США рассматривают возможность ввести дополнительный налог для супербогачей. В частности, идею продвигают демократы. Они хотят облагать налогом не только реальный доход, но и инвестиции миллиардеров, которые все еще "лежат" в акциях. Ведь сейчас облагают налогом только тот доход, который инвестор получает при продаже акций.

Интересно! В США подсчитали, что новый налог может принести в казну 557 миллиардов долларов за 10 лет.

Состояние Илона Маска