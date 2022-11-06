Акции Tesla обвалились более чем на 35% из-за Twitter: чего ждать дальше

Решение Илона Маска приобрести компанию Twitter оказало негативное влияние на акции его известного детища. Речь идет о производителе электрокаров Tesla.

Илон Маск впервые заговорил о намерении приобрести социальную сеть в апреле 2022 года. За эти несколько месяцев акции компании Tesla упали в цене более чем на 35%.

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Потери Tesla из-за Twitter

На момент первого заявления о намерении приобрести компанию Twitter, которое прозвучало 25 апреля, акции компании Tesla закончили день с ценой на уровне 332,67 доллара за штуку. После окончательного завершения этого соглашения, ситуация на рынке была такова:

По состоянию на 4 ноября 2022 года ценные бумаги производителя электрокаров закончили день на уровне 207,47 доллара за штуку;

Это данные на момент завершения первой недели после того, как Маск стал новым владельцем социальной сети;

Всего в ходе торгов в пятницу падение составило более 3,6%.

В середине октября акции компании Tesla упали доза штуку. Это на 50% меньше, чем исторический максимум ценных бумаг на рынке.

К тому же из-за окончательного приобретения соцсети миллиардером некоторые автопроизводители, включая GM и Audi, приостановили расходы на рекламу в твиттер. Однако пока неясно, как это повлияет на Tesla в долгосрочной перспективе.

Дело в том, что именно твиттер в течение долгого периода являлся важным инструментом для компании, где распространяли информацию для акционеров. Кроме того, Маск использовал эту площадку для бесплатного продвижения всех своих компаний, их продуктов и собственного образа.