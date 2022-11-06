Акції Tesla обвалилися більше ніж на 35% через Twitter: чого чекати далі

Рішення Ілона Маска придбати компанію Twitter негативно вплинуло на акції його відомого дітища. Йдеться про виробника електрокарів Tesla.

Загалом Ілон Маск вперше заговорив про намір придбати соціальну мережу у квітні 2022 року. За ці кілька місяців акції компанії Tesla впали в ціні на понад 35%.

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Втрати Tesla через Twitter

На момент першої заяви про намір придбати компанію Twitter, яка прозвучала 25 квітня, акції компанії Tesla закінчили день з ціною на рівні 332,67 долара за штуку. Після остаточного завершення цієї угоди, ситуації на ринку була така:

Станом на 4 листопада 2022 року, цінні папери виробника електрокарів закінчили день на рівні 207,47 долара за штуку;

Це дані на завершення першого тижня після того, як Маск став новим власником соціальної мережі;

першого тижня після того, як Маск став новим власником соціальної мережі; Загалом під час торгів у п'ятницю падіння склало понад 3,6%.

У середині жовтня акції компанії Tesla обвалилися доза штуку. Це на 50% менше ніж історичний максимум цінних паперів на ринку.

До того ж через остаточне придбання соцмережі мільярдером деякі автовиробники, включаючи GM і Audi, призупинили витрати на рекламу у твітер. Проте наразі незрозуміло, як це вплине на Tesla в довгостроковій перспективі.

Річ у тому, що саме твітер протягом довгого періоду був важливим інструментом для компанії, де поширювали інформацію для акціонерів. Крім того, Маск використовував цей майданчик для безплатного просування всіх своїх компаній, їхніх продуктів і власного образу.