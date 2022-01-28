27 января ценные бумаги производителя электрокаров закончили торговый день на бирже на отрицательной ноте. Акции свалились в стоимости 11,55% до 829,1 доллара за штуку.

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Илон Маск потерял миллиарды долларов

На фоне этого капитал основателя Tesla уменьшился более чем на 10% . Forbes оценил капитал бизнесмена в 218,3 миллиарда долларов. Таким образом, Илон Маск потерял 24,5 миллиарда долларов. Однако он не потерял статус лидера в рейтинге самых богатых людей мира. В отличие от основателя Tesla для Безоса и Арно ситуация была лучше. Их состояние выросло на 764 миллиона долларов и 7,1 миллиарда долларов соответственно.

Интересно! Илон Маск опережает французского бизнесмена Бернара Арно на 24,7 миллиарда долларов, а основателя Amazon Джеффа Безоса – на 52,8 миллиарда долларов, согласно данным Forbes .

Акции Tesla начали падать в цене после заявления Илона Маска о планах компании. Миллиардер сообщил, что в 2022 году Tesla не планирует представлять новые модели автомобилей из-за дефицита чипов. В частности, речь идет о:

пикапе Cybertruck,

грузовике Semi,

спортивном автомобиле Roadster.

Илон Маск потерял миллиарды долларов / Фото Unsplash

Выпуск этих автомобилей перенесли на следующий год. Кроме того, Маск добавил, что компания еще не начала работать над созданием электрокара стоимостью 25 тысяч долларов, как было анонсировано ранее. Эти новости разочаровали инвесторов. На момент создания этого материала цена акций Tesla колеблется на уровне 829 долларов за каждую. Рыночная капитализация компании составляет 832,6 миллиарда долларов, сообщает Yahoo!Finance.