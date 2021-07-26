Илон Маск опубликовал новую теорию о Dogecoin: как изменилась цена криптовалюты-шутки

Илон Маск – известный сторонник криптовалют. Однако, особенно внимание он уделяет Dogecoin, цифровой монете, которая была создана как шутка. На этот раз миллиардер поделился новой теорией о Dogecoin.

Рынок криптовалюты постепенно восстанавливается после масштабного обвала. Цифровые монеты снова растут в цене. В частности, биткоин за последние сутки подорожал на 12%.

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Doge растет в цене из-за Маска

Цена Dogecoin тоже пошла вверх, после падения ниже важной психологической отметки в начале июля – 0,17 доллара. Миллиардер и гендиректор Tesla Илон Маск поделился теорией о том, что Doge – это не спекулятивный актив, а тот который может принести деньги.

Я пытаюсь сказать вам, что Dogecoin – это деньги,

– написал Маск в твитер.

Кроме того, Маск стал одним из гостей мероприятия Crypto Council for Innovation, где снова рассказал об идеях, которые ранее использовались для обновления Dogecoin с помощью Ethereum. Речь идет о снижении трансакционных издержек и достижения максимальной скорости транзакций.

По данным CoinDesk, сейчас Dogecoin стоит 0,22 доллара. Цифровая монета подорожала почти на 17%. Криптовалюта-мем в мае установила исторический рекорд, взлетев в цене до 0,74 доллара. С тех пор Doge подешевел на 75%. Несмотря на стремительный обвал, за прошлый год эта цифровая монета подорожала на 6000%.

Dogecoin растет в цене / Инфографика CoinDesk