Илон Маск может заплатить самый большой налог в истории США: о какой сумме идет речь

Дискуссия по поводу американских миллиардеров и уплате налогов ведется уже давно. На этот раз внимание обратили на основателя компаний Tesla и SpaceX, а также миллиардера Илона Маска.

Илон Маск является лидером рейтинга самых богатых людей мира. Forbes оценивает его капитал в 243,8 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, он владеет состоянием в размере 243 миллиардов долларов.

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Илон Маск и самый большой налог в истории США

Согласно данным Forbes, гендиректор Tesla, вполне возможно, отдаст государству более 8,2 миллиарда долларов в виде налога на акции, которые он продал в 2021 году. К середине декабря миллиардер успел продать акции производителя электрокаров почти на 13 миллиардов долларов. Однако, по расчетам Bloomberg, налоги могут превысить 10 миллиардов долларов за этот год, если Маск использует все свои опционы на акции Tesla, срок действия которых истекает в 2022 году.

Тема налогов и Илона Маска снова прозвучала в споре миллиардера и американского сенатора Элизабет Уоррен в твиттер. Последняя заявила, что генеральный директор Tesla должен "фактически уплатить налоги и перестать наживаться на всех остальных". Илон Маск не замедлил ответить и написал в твиттер, что он заплатит больше налогов, чем любой американец в истории в 2021 году.

Привет из Калифорнии

Но есть шанс, что сумма налогов Илона Маска может существенно увеличиться. В 2020 году бизнесмен переехал из Калифорнии в Техас, однако его прежний все еще штат может взыскать с Маска налоги. Если сосчитать налоги штата и федеральные, то общая ставка может пересечь отметку в 50%.

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Налоги на его акции, почти миллиард налога на чистый инвестиционный доход и миллиарды, которые он, вероятно, должен Калифорнии, в сумме могут составить около 12 миллиардов долларов.