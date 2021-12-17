Ілон Маск може заплатити найбільший податок в історії США: про яку суму йдеться

Дискусія щодо американських мільярдерів та сплати податків ведеться уже давно. Цього разу увагу звернули на засновника компаній Tesla та SpaceX, а також мільярдера Ілона Маска.

Ілон Маск наразі є лідером рейтингу найбагатших людей світу. Forbes оцінює його капітал у 243,8 мільярда доларів. За версією Bloomberg, він володіє статками у розмірі 243 мільярдів доларів.

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Ілон Маск і найбільший податок в історії США

Згідно з даними Forbes гендиректор Tesla, цілком можливо, віддасть державі понад 8,2 мільярда доларів у вигляді податку на акції, які він продав у 2021 році. До середини грудня мільярдер встиг продати акції виробника електрокарів на майже 13 мільярдів доларів. Проте за розрахунками Bloomberg, податки можуть перевищити 10 мільярдів доларів за цей рік, якщо Маск використає всі свої опціони на акції Tesla, термін дії яких закінчується у 2022 році.

Тема податків й Ілона Маска знову прозвучала у суперечці мільярдера та американської сенаторки Елізабет Воррен у твітер. Остання заявила, що генеральний директор Tesla повинен "фактично сплатити податки та припинити наживатися на всіх інших". Ілон Маск не забарився з відповіддю та написав у твітер, що він заплатить більше податків, ніж будь-який американець в історії у 2021 році.

Привіт з Каліфорнії

Але існує шанс, що сума податків Ілона Маска може суттєво збільшитися. У 2020 році бізнесмен переїхав з Каліфорнії у Техас, проте його колишній штат все ще може стягнути з Маска податки. Якщо порахувати податки штату та федеральні, то загальна ставка може перетнути позначку у 50%.

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Податки на його акції, майже мільярд податку на чистий інвестиційний дохід і мільярди, які він, ймовірно, винен Каліфорнії, у сумі можуть становити близько 12 мільярдів доларів.