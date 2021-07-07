Илон Маск может потерять миллиарды, если проиграет в суде: в чем дело

Акционеры Tesla подали иск против основателя компании Илона Маска на 2,2 миллиарда долларов. Обвиняют компанию в приобретении SolarCity, а также совет директоров в безответственном подходе к корпоративному управлению.

За что судятся с Маском

Приобретение убыточной Solar City

Питер и Линдон Райво основали SolarCity в 2006 году с помощью их двоюродного брата Илона Маска. Когда Tesla приобрела Solar City, Маск владел 22,2% компании и был председателем правления.

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Несмотря на то, что в 2016 году компания стала крупнейшей в США по установлению солнечных панелей, получив рекордный доход в размере 730 миллионов долларов, убытки росли. Чистые убытки того же года составляли 820 миллионов долларов. А до того, как компанию приобрела Tesla, она накопила более 1,5 миллиарда долларов долга.

Бизнес-модель SolarCity изменилась

Бизнес-модель SolarCity опиралась на маркетинг – значительные средства тратили на рекламу и продажи "от двери до двери", предлагая долгосрочную аренду по низкой цене. После приобретения стратегия изменилась:

Tesla начала уменьшать маркетинговые расходы и полностью отошла от продаж "от двери до двери" из-за того, что это не соответствовало бренду Tesla.

Кроме того, проблемы с Tesla Model 3 заставили компанию перераспределить большую часть рабочей силы SolarCity на автомобильные проекты.

Если в 2016 году удалось установить солнечные батареи общей мощностью 803 мегаватта, то в 2020 году – всего 205 мегаватт.



Tesla намерена расширить проект Tesla Solar Roof / Фото Tesla

Инвесторы недовольны

Ни один инвестор не может спорить с тем фактом, что Tesla продемонстрировала резкий рост – в 2020 году акции компании выросли на 700%. Однако приобретение SolarCity не принесло того эффекта, на который рассчитывали инвесторы. Слушания состоятся в июле этого года – через них Маск может понести убытки на 2,2 миллиарда долларов.