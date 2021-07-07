За що судяться з Маском

Придбання збиткової Solar City

Пітер і Ліндон Райв заснували SolarCity у 2006 році з допомогою їх двоюрідного брата Ілона Маска. Коли Tesla придбала Solar City, Ілон Маск володів 22,2% компанії і був головою правління.

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Незважаючи на те, що в 2016 році компанія стала найбільшою у США з установлення сонячних панелей, отримавши рекордний дохід у розмірі 730 мільйонів доларів, збитки зростали. Чисті збитки того ж року становили 820 мільйонів доларів. А до того, як компанію придбала Tesla, вона накопичила понад 1,5 мільярда доларів боргу.

Бізнес-модель SolarCity змінилася

Бізнес-модель SolarCity спиралася на маркетинг – значні кошти витрачали на рекламу та продажі "від дверей до дверей", пропонуючи довгострокову оренду за низькою ціною. Після придбання стратегія змінилася:

Tesla почала зменшувати маркетингові витрати та цілком відмовилася від продажів "від дверей до дверей" через те, що це не відповідало бренду Tesla.

Крім того, проблеми з Tesla Model 3 змусили компанію перерозподілити більшу частину робочої сили SolarCity на автомобільні проєкти.

Якщо у 2016 році вдалося встановити сонячні батареї загальною потужністю 803 мегавати, то у 2020 році – всього 205 мегават.



Tesla має намір розширити проєкт Tesla Solar Roof / Фото Tesla

Інвестори незадоволені

Жоден інвестор не може сперечатися з тим фактом, що Tesla продемонструвала різке зростання – у 2020 році акції компанії зросли на 700%. Проте придбання SolarCity не принесло того ефекту, на який розраховували інвестори. Слухання відбудуться у липні цього року – через них Ілон Маск може зазнати збитків на 2,2 мільярда доларів.

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