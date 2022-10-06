Фактор Маска уже не тот: почему от сотрудничества с миллиардером отказались крупные компании

Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз попал во все новости. Бизнесмен второй раз всколыхнул мир своим "видением" войны России против Украины и решением о приобретении компании Twitter.

От поддержки Илона Маска в контексте приобретения социальной сети отказались две крупные инвестиционные компании. Речь идет об Apollo Global Management и Sixth Street.

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Интересно, что эта новость снова проходит на фоне новых скандальных заявлений бизнесмена по поводу территориальной целостности Украины и агрессии России. О первой части этой эпопеи читайте здесь.

От сотрудничества с Маском отказались инвестиционные компании

Напомним, Илон Маск готов заплатить за титана социальных сетей 44 миллиарда долларов или 52,40 доллара за акцию. Однако, похоже, даже самому богатому человеку в мире нужна финансовая поддержка для закрытия этого соглашения. Добавим немного цифр:

Издание Forbes оценивает капитал Илона Маска в 232 миллиарда долларов США;

Forbes оценивает капитал Илона Маска в США; В то же время Bloomberg считают, что он владеет состоянием в размере 222 миллиардов долларов ;

Bloomberg считают, что он владеет состоянием в размере ; На момент создания этого материала, ценные бумаги Twitter колеблются на уровне 50,63 доллара за штуку, согласно данным Yahoo!Finance;

за штуку, согласно данным Yahoo!Finance; Рыночная капитализация социальной сети составляет 38,7 миллиарда долларов.

Основатель и руководитель компаний Tesla, SpaceX продал акции производителя электромобилей на 32 миллиарда долларов за прошлый год, чтобы высвободить немного денег. Кроме того, важное место в этом процессе играют мощные банки с Уолл-Стрит, которые должны обеспечить 12,5 миллиарда долларов в формате ссуды и облигаций.

Среди них такие гиганты банковского сектора какДля финучреждений намерение Маска приобрести Twitter – это вызов, поскольку они потерпят существенный ущерб , если под соглашением поставят финальные подписи.

Миллиардер также ищет поддержку среди частных инвесторов, но двое из них, согласно последним данным, просто отказались от сотрудничества. Речь идет об инвестиционных компаниях Apollo Global Management и Sixth Street.

Добавляют, что последняя из них должна была рассмотреть финансовый пакет на сумму до 1 миллиарда долларов, пишет Reuters. Актуальные позиции компаний на фондовом рынке: