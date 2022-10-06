Фактор Маска вже не той: чому від співпраці з мільярдером відмовилися великі компанії

Американський мільярдер Ілон Маск вкотре потрапив у всі новини. Бізнесмен вдруге сколихнув світ своїм "баченням" війни Росії проти України та рішенням про придбання компанії Twitter.

Від підтримки Ілона Маска у контексті придбання соціальної мережі відмовилися дві великі інвестиційні компанії. Йдеться про Apollo Global Management та Sixth Street.

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Цікаво, що ця новина знову проходить на фоні нових скандальних заяв бізнесмена щодо територіальної цілісності України та агресії Росії. Про першу частину цієї епопеї читайте тут.

Від співпраці з Маском відмовилися інвестиційні компанії

Нагадаємо, Ілон Маск готовий заплатити за титана соціальних мереж 44 мільярди доларів або 52,40 долара за акцію. Проте схоже, що навіть для найбагатшої людини на світі потрібна фінансова підтримка для закриття цієї угоди. Додамо трохи цифр:

Видання Forbes оцінює капітал Ілона Маска у 232 мільярди доларів США;

Forbes оцінює капітал Ілона Маска у США; Натомість у Bloomberg вважають, що він володіє статками у розмірі 222 мільярдів доларів ;

Bloomberg вважають, що він володіє статками у розмірі ; На момент створення цього матеріалу, цінні папери Twitter коливаються на рівні 50,63 долара за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance;

за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance; Ринкова капіталізація соціальної мережі становить 38,7 мільярда доларів.

Засновник та очільник компаній Tesla, SpaceX продав акції виробника електромобілів на 32 мільярди доларів за минулий рік, аби вивільнити трохи готівки. Крім того, важливе місце у цьому процесі відіграють потужні банки з Волл-стріт, які мають забезпечити 12,5 мільярда доларів у форматі позики та облігацій.

Серед них такі гіганти банківського сектору якДля фінустанов намір Маска придбати Twitter – це виклик, оскільки вони зазнають суттєвих збитків , якщо під угодою поставлять фінальні підписи.

Мільярдер також шукає підтримку серед приватних інвесторів, але двоє з них, згідно з останніми даними, просто відмовилися від співпраці. Йдеться про інвестиційні компанії Apollo Global Management та Sixth Street.

Додають, що остання з них мала розглянути фінансовий пакет на суму до 1 мільярда доларів, пише Reuters. Актуальні позиції компаній на фондовому ринку: