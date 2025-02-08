Илон Маск хочет избавиться от монет в США: как это объясняют

Миллиардер Илон Маск все больше влияет на американскую политику. В частности, он предлагает избавиться от некоторых монет.

Илон Маск хочет избавиться от монет в США

Департамент правительственной эффективности США, который создали в новой администрации Дональда Трампа, объявил о своих первых инициативах. Одна из них касается изготовления монет в США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Ведомство предлагает прекратить изготавливать монеты номиналом 1 цент. Эти монеты также называют "пенни". В департаменте, который возглавляет Илон Маск, что отказ от одноцентовых монет поможет сэкономить налоги налогоплательщиков.

Известно, что себестоимость чеканки одноцентовых монет составляет 3,7 цента. Более того, этот показатель роста на постоянной основе, поскольку дорожают металлы, которые нужны для выработки монет. Речь идет о меди и цинке. Для понимания, в 2023 фискальном году на чеканку монет номиналом 1 цент (4,5 миллиарда пенни) потратили 179 миллионов долларов.

Интересно! В департаменте Илона Маска добавляют, что американцы редко используют пенни для расчетов. Более того, в США посчитали, что без пенни каждая операция с наличными занимала бы на две секунды меньше времени.