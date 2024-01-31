Илон Маск потерял 56 миллиардов долларов, а акции Tesla упали: что случилось

По итогам торгов на постмаркете NASDAQ акции автопроизводителя снизились на 2,55% - до 186,7 долларов. Что стало причиной резкого падения и при чем тут миллиарды Илона Маска, читайте далее.

Возврат вознаграждения

Акции Tesla упали после того, как суд в США назначил вернуть бонусное вознаграждение Илона Маска на общую сумму в 56 миллиардов долларов. Там считают, что на момент получения бонуса от Tesla, у Маска было больше контроля над компанией, чем у ее совета директоров и акционеров.

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Суд в штате Делавэр постановил, что не было доказано обоснованности такой солидной суммы вознаграждения. При этом в суде считают, что лица, которые принимали это решение, "были обязаны Маску", а значит миллиардер имел на них влияние.

Проще говоря, ни Комитет по компенсациям, ни совет директоров не действовали в пользу компании, когда обсуждали план вознаграждения Маска. Фактически нет почти никаких доказательств того, что переговоры вообще велись,

- отметили в суде Делавэра.

Отмечается, что Илон Маск может обжаловать это решение в высшей судебной инстанции.

О каком бонусе идет речь

Среди людей, которые принимали решение о вознаграждении, был главный юрисконсульт Tesla, Тодда Марон, который ранее был адвокатом Маска по бракоразводным процессам.

Бонус на общую сумму в 56 миллиардов долларов Маск получил от Tesla в 2018 году. Благодаря ему состояние Маска превысило отметку в 100 миллиардов долларов, а сам бизнесмен на тот момент стал самым богатым человеком в мире.

Пакет состоял из 12 траншей опционов на акции Tesla, которые могли бы перейти Маску при условии, что капитализация Tesla увеличится на 50 миллиардов, а сама компания достигнет определенных целей доходов.

Но в том же году акционер Tesla, Ричард Торнетта, подал иск против Маска и нескольких членов совета директоров с требованием аннулировать бонус, считая его несправедливым. Даже при том, что сам Торнетта владел лишь девятью акциями Tesla, критику поддержал и крупный инвестор - пенсионный фонд California State Teachers' Retirement System (CalSTRS).