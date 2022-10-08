Суд дал время купить Маску Twitter до 28 октября: сумма сделки

Общая сумма сделки по покупке Twitter составит 44 миллиарда долларов. В приказе судьи отмечается, что если Маск не закроет соглашение до 17:00 28 октября, то судебное разбирательство будет назначено на ноябрь.

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Суд остановил иск Twitter против Маска

Решение об остановке иска суд принял после нескольких дней неопределенности по поводу намерений Маска относительно Twitter. Таким образом, суд устранил угрозу того, что на этой неделе под присягой Маску придется давать показания относительно своих заявлений, что Twitter мошенническим путем ввел его в заблуждение.

Мы с нетерпением ждем закрытия транзакции по цене 54,20 доллара за акцию до 28 октября,

– говорится в заявлении Twitter.

В предварительном судебном заявлении компания призвала судью отклонить предложение, назвав план Маска "приглашением к дальнейшим злоупотреблениям и задержкам". Также отмечается, что Маск должен был предстать перед судом 17 октября, но его показания 6 октября были отложены по взаимному согласию.

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В суде 6 октября миллиардер заявил, что банки вместе работают, чтобы профинансировать сделку, но ему нужно больше времени. Он утверждал, что небольшая задержка лучше месяцев, которые потребуются для суда и апелляции.

На этой неделе Маск также заявил, что приобретет Twitter по цене 54,20 доллара за акцию, о которой он договорился в апреле при условии, что соглашение сможет обеспечить долговое финансирование.