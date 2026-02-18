Время есть только до 1 апреля: в ПФУ предупредили пенсионеров
- Пенсионеры на временно оккупированных территориях и за рубежом должны пройти идентификацию до 1 апреля 2026 года, чтобы не потерять выплаты.
- Из-за технических проблем срок прохождения идентификации продлен, а приостановленные выплаты возобновлены.
Часть пенсионеров должна успеть пройти идентификацию до 1 апреля 2026 года. Речь идет о пенсионерах, находящихся на временно оккупированных территориях (ВОТ) и за рубежом.
Почему важно пройти эту идентификацию?
Если пенсионеры не успеют пройти идентификацию, они потеряют выплаты, сообщил министр Денис Улютин.
Заметим, что предыдущий дедлайн был – 31 декабря 2025 года. То есть приостановить выплату пенсий должны были с начала 2026 года, сообщает Пенсионный фонд.
Пенсионные выплаты части граждан были приостановлены из-за необходимости прохождения физической идентификации и представления декларации о неполучении выплат от государства-агрессора.
Из-за технических проблем, в частности, блэкауты и проблем со связью, часть лиц не смогла пройти эту процедуру вовремя. Как говорит Министр, государство учло эту ситуацию, поэтому:
- продлен срок прохождения идентификации и подачи декларации до 1 апреля 2026 года;
- выплаты тем, кому их приостановили из-за несвоевременной подачи документов, возобновлены.
Наша цель – убедиться, что средства поступают именно гражданину, которому они предназначены. Государство не имеет целью прекращать выплаты, наоборот – в бюджете предусмотрено необходимый ресурс для их полного восстановления,
– говорит Улютин.
Важно! При неподтверждении, выплаты не отменяются, а лишь – приостанавливаются до выяснения обстоятельств.
Что важно знать о прохождении идентификации?
Идентификацию можно пройти удобным для человека способом. Сейчас это доступно сделать онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или Дию.
Также идентификацию можно пройти лично или по видео. Для проведения видеоконференции, нужно предварительно согласовать время со специалистом ПФУ. Если лицо маломобильное, процедура идентификации может происходить на дому.