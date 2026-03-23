Из-за этого вы можете потерять пенсию с апреля: важная информация для украинцев
- Пенсионеры на временно оккупированных территориях или те, кто находится за границей более 183 дней, должны пройти идентификацию, чтобы не потерять выплаты.
- Идентификацию надо пройти до 1 апреля 2026 года, а также предоставить декларацию о неполучении выплат от России.
В апреле часть украинских пенсионеров может потерять выплаты. Речь идет о тех лицах, которые своевременно не прошли идентификацию. Кроме этого, есть важный нюанс, почему пенсия может быть отменена.
Кто из пенсионеров должен пройти идентификацию?
Идентификацию должны проходить пенсионеры на временно оккупированных территориях (ВОТ), сообщает ПФУ.
Или те, которые выехали за границу. То есть, находятся за пределами страны не менее 183 дней.
Обратите внимание! Также проходить идентификацию должны пенсионеры, которые выехали из ВОТ.
Решение о прохождении или непрохождении идентификации приходит на электронную почту пенсионера. Или же на адрес его помощника. Речь идет именно о той почте, что была указана в заявлении на проведение видеоидентификации, сообщает Пенсионный фонд.
Кроме того, если пенсионер отметил в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, информацию о прохождении идентификации также будет отражено в личном кабинете пенсионера на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Мои обращения",
– указывает ПФУ.
Заметим, что кроме прохождения идентификации, пенсионер должен предоставить декларацию о неполучении выплат от России. Это также необходимо успеть сделать до 1 апреля 2026 года.
Важно! Даже если вы прошли идентификацию, нужно проверить была ли она зачислена.
Что еще важно знать об идентификации в 2026 году?
Идентификацию можно проходить различными методами, в том числе и – онлайн. Для этого необязательно именно применять процедуру видеоидентификации. В общем пенсионеры имеют право воспользоваться вебпорталом электронных услуг ПФУ. Там это подтверждение выполняется через "Дия. Подпись".
Кроме этого, идентификация может происходить офлайн. Для этого нужно обратиться лично в ПФУ.
Если вы находитесь за границей, идентификацию можно пройти в консульском учреждении Украины за рубежом. Но здесь есть важный нюанс. После прохождения процедуры, вам необходимо будет выслать письмо подтверждения онлайн или по почте.