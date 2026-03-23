Из-за этого вы можете потерять пенсию с апреля: важная информация для украинцев

В апреле часть украинских пенсионеров может потерять выплаты. Речь идет о тех лицах, которые своевременно не прошли идентификацию. Кроме этого, есть важный нюанс, почему пенсия может быть отменена.

Кто из пенсионеров должен пройти идентификацию?

Идентификацию должны проходить пенсионеры на временно оккупированных территориях (ВОТ), сообщает ПФУ.

Или те, которые выехали за границу. То есть, находятся за пределами страны не менее 183 дней.

Обратите внимание! Также проходить идентификацию должны пенсионеры, которые выехали из ВОТ.

Решение о прохождении или непрохождении идентификации приходит на электронную почту пенсионера. Или же на адрес его помощника. Речь идет именно о той почте, что была указана в заявлении на проведение видеоидентификации, сообщает Пенсионный фонд.

Кроме того, если пенсионер отметил в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, информацию о прохождении идентификации также будет отражено в личном кабинете пенсионера на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Мои обращения",

– указывает ПФУ.

Заметим, что кроме прохождения идентификации, пенсионер должен предоставить декларацию о неполучении выплат от России. Это также необходимо успеть сделать до 1 апреля 2026 года.

Важно! Даже если вы прошли идентификацию, нужно проверить была ли она зачислена.

Что еще важно знать об идентификации в 2026 году?