Хуже, чем пандемия COVID-19: Уоррен Баффет прогнозирует новые угрозы

Американский миллиардер Уоррен Баффет, известный как "Оракул Омахи", уверен, что в будущем наступит новая пандемия, которая может быть хуже, чем COVID-19. И несмотря на полученные уроки, человечество не будет готово к ней.

Об этом генеральный директор Berkshire Hathaway рассказал во время шоу CNBC.

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Новая пандемия

"Мы знаем, что существует ядерная, химическая, биологическая и кибер-угрозы. У каждого из них есть ужасные возможности. Кажется, это не то, с чем общество полностью готово иметь дело", – сказал Баффет.

Инвестор, который занял девятое место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием более 100 миллиардов долларов, заявил, что главный урок, который его научил коронавирус, заключается в том, что мир не готов иметь дело с чрезвычайными ситуациями.

Я узнал, что люди знают не так много, как полагают,

– считает Баффет.

Экономические последствия COVID-19

Баффет также отметил, что экономические последствия пандемии непропорционально влияют на бизнес.

Многие сотни тысяч или миллионы малых предприятий очень пострадали,

– сказал он.

В то же время другие компании процветали. Например, автомобильные компании получили рекордные прибыли. И действительно Tesla отчиталась, что во втором квартале ее продажи выросли на 122% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Пандемия была очень непредсказуемой, но она помогла многим людям и компаниям", добавил инвестор.