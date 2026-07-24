Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира попала под новые санкции ЕС

Война России против Украины продолжается, поэтому Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на страну-агрессора. Новый пакет ограничений затронул банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, "теневой флот" и доходы Кремля от экспорта энергоресурсов.

Как HTX попала под санкции ЕС

Уже в пятницу, 24 июля, появился соответствующий список из 18 поставщиков криптоуслуг, которые могли помогать россиянам обходить санкции. Среди них одна из крупнейших криптобирж мира – HTX, ранее известная как Huobi, сообщает Reuters.

Правда, европейские ограничения не предусматривают полного санкционного режима и замораживания активов компании.

Она была основана в Китае в 2013 году. Биржа называла гонконгского миллиардера Джастина Сана своим "советником", а в 2022 году он приобрел контрольный пакет акций HTX. Интересно, что бизнесмен также был одним из самых заметных инвесторов World Liberty Financial – криптовалютного проекта, запущенного Дональдом Трампом и его сыновьями. Впрочем, впоследствии их отношения якобы испортились.

Первые санкции против HTX ввела Великобритания еще в мае – в рамках пакета мер, направленного против так называемых "теневых финансовых систем", которые, по оценке Лондона, поддерживают российскую военную экономику. Тогда это решение всколыхнуло индустрию, ведь такая большая криптобиржа впервые попала под санкции.

В свою очередь представитель компании заверил, что соблюдение регуляторных норм остается для нее безусловным приоритетом. "Мы проактивно отслеживаем изменения и строго соблюдаем нормативные требования во всех юрисдикциях, где работаем", – говорилось в заявлении в начале года.

Напомним, накануне в Украине были расширены секторальные ограничения в отношении финансовых учреждений страны-агрессора. Соответствующее решение СНБО было утверждено парламентариями еще 14 июля. В частности, изменения включают запрет на операции со стейблкоинами, обеспеченными рублем.