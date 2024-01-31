Акции H&M упали на 10%, а продажи за год сократились

Акции шведского ритейлера H&M упали почти на 10% после того, как компания объявила о снижении продаж и неожиданной отставке своего генерального директора. А за весь финансовый год продажи компании упали на 1%.

Почему акции упали

Компания испытывала трудности с поддержкой роста продаж в последние годы на фоне растущей конкуренции, как от традиционных конкурентов, таких как Zara, принадлежащей Inditex, так и от онлайн-магазинов быстрой моды.

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В среду H&M повторил предыдущую стратегию по контролю расходов и рентабельности.

! Операционная прибыль за финансовый год, завершившийся 30 ноября 2023, более чем удвоился и составил 14,5 миллиарда шведских крон (эквивалентно 1,4 миллиарда долларов), рост с 7,17 миллиарда крон в предыдущем году. Однако операционная маржа H&M в четвертом квартале снизилась, оказавшись ниже рыночных ожиданий.

Европейские акции ритейлеров упали на 1,2% в утренней торговле.

Смена кадров

Кроме того, в группе H&M произошла неожиданная смена руководства: Гелена Хельмерссон, которая работала генеральным директором в течение последних четырех лет, покидает свою должность. На ее место назначен Даниэль Эрвер.

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В своем заявлении Хельмерссон сказала, что уходит со "смесью чувств" и гордится тем, как фирма преодолевала пандемию и геополитические вызовы.

Однако иногда это было очень утомительно для меня лично,

- сказала она.

Эрвер сейчас является руководителем крупнейшего бренда группы, и работает в компании уже 18 лет.

Группа H&M находится в прочной позиции, с положительной тенденцией к рентабельности и хорошими условиями для дальнейших улучшений в 2024 году. Даниэль является компетентным, опытным и уважаемым лидером и имеет черты, необходимые для дальнейшего развития группы H&M,

- утверждает председатель группы Карл-Йохан Перссон.

Аналитики из UBS отметили, что инвесторы обратят внимание на "слабую потребительскую среду", на которую указывают продажи в декабре и январе, и которые были ниже ожиданий консенсуса.

этот фактор, вместе со снижением прогнозов на первый квартал, повышенными ожиданиями относительно капитальных затрат и пропуском прибыли в четвертом квартале, негативно повлияет на цены акций.