Пока выделяют, что такие способы поступления средств для боевиков: криптовалюты от онлайн-доноров и "спонсорская" поддержка от Ирана.

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Криптовалюты

Прежде всего сообщают, что для террористов криптовалюты – это один из способов сбора средств. При этом таким образом они обходят санкционные ограничения. Добавляют, что ХАМАС и другие террористические группировки даже публиковали в социальных сетях криптокошельки.

По оценкам частных аналитиков, криптокошельки, конфискованные Израилем из-за подозрения в связях с ХАМАС и другими палестинскими боевиками, хранят суммы на десятки миллионов долларов.

Однако назвать точные суммы, которые удается накапливать ХАМАСу, сегодня невозможно. Добавляют, что на криптокошельки, которые конфисковали представители властей Израиля из-за вероятных связей с террористической группировкой, за 2020 – 2023 года поступил примерно 41 миллион долларов. Отследить поступление цифровых денег боевикам очень сложно, ведь они выбирают одноразовые криптоадреса и нелегальные биржи, специализирующиеся на анонимной конвертации криптовалюты в наличные деньги.

К теме! Атака ХАМАС на Израиль также потрясла финансовые рынки страны. В частности, шекель в начале недели обвалился почти до минимума за 8 лет против доллара США. Также центробанк страны заявил о намерении продать 30 миллиардов долларов для поддержки государственной валюты.

Иран

Государственный департамент США ранее заявлял, что Иран – это один из главных финансовых доноров для ХАМАС. Каждый год разные террористические группировки в Палестине получают от Тегерана до 100 миллионов долларов через подставные компании, замаскированные транзакции, драгоценные металлы и т.д. Кроме того, ХАМАС привлекает средства от стран из Персидского залива и благодаря так называемым собственным благотворительным организациям.