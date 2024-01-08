Хакеры похитили из крипторынка почти 2 миллиарда долларов, но есть очень положительный нюанс

Целями для хакеров могут стать представители любого сектора. Рынок криптовалют не стал исключением. Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, сколько именно потеряла эта сфера из-за хакеров в 2023 году.

Аналитики платформы Immunefi изучали случаи, когда хакеры воровали средства, используя криптопротоколы. Также они рассматривали ситуации, когда, по всей вероятности, проводили подтасовку протоколов. В целом эксперты выявили 319 случаев, подходящих этим критериям.

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Хакеры похитили более 1 миллиарда долларов из крипторынка

Согласно результатам исследования Immunefi, за 2023 год участники рынка криптовалют потеряли из-за атак различных хакеров 1,8 миллиарда долларов. Наибольшие потери зафиксировали всего два проекта:

Mixin Network;

DeFi-протокол Euler Finance.

Сообщается, что на вышеупомянутые проекты приходится примерно одна пятая всех средств, похитивших хакеры в 2023 году. Также выделяют группу хакеров Lazarus, связанную с Северной Кореей. В частности, сообщают, что эта группировка отвечает за кражу 308 миллионов долларов в 2023 году. Это 17% общего ущерба, по оценкам аналитиков. Предполагается, что правительство Северной Кореи стоит за атаками на Atomic Wallet, CoinEx, Alphapo, Stake и CoinsPaid.

В то же время в прошлом году удавалось возвращать средства, которые незаконно присваивали хакеры. Речь идет о 241 миллионе долларов. Однако аналитики указали, что сумма похищенных средств уменьшилась вдвое по сравнению с предыдущим годом, тогда мошенники украли около 4 миллиардов долларов.