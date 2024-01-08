Аналітики платформи Immunefi вивчали випадки, коли хакери крали кошти, використовуючи криптопротоколи. Також вони розглядали ситуації, коли, цілком ймовірно, проводили підтасовування протоколів. Загалом експерти виявили 319 випадків, які підходили цим критеріям.

Варте уваги Беззаперечні світові лідери: цінні папери, яких компаній вартують шалених грошей

Хакери викрали понад 1 мільярд доларів з крипторинку

Згідно з результатами дослідження Immunefi, за 2023 рік учасники ринку криптовалют втратили через атаки різних хакерів 1,8 мільярда доларів. Найбільші втрати зафіксували всього два проєкти:

Mixin Network;

DeFi-протокол Euler Finance.

Повідомляють, що на вище згадані проєкти припадає приблизно одна п'ята всіх коштів, які викрали хакери у 2023 році. Також виділяють групу хакерів Lazarus, яка пов'язана з Північною Кореєю. Зокрема, повідомляють, що це угрупування відповідає за крадіжку 308 мільйонів доларів у 2023 році. Це 17% загальних збитків, за оцінками аналітиків. Припускають, що уряд Північної Кореї стоїть за атаками на Atomic Wallet, CoinEx, Alphapo, Stake та CoinsPaid.

Водночас торік вдавалося й повертати кошти, які незаконно привласнювали хакери. Йдеться про 241 мільйон доларів. Проте аналітики вказали, що сума викрадених коштів зменшилася вдвічі порівняно з попереднім роком, тоді шахраї вкрали майже 4 мільярди доларів.