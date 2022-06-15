Гривна продолжает укрепляться: курс валют на 15 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс валюты на 15 июня 2022 года. Злотый и фунт стерлингов продолжают снижаться.

Официальный курс валют

В среду, 15 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 30,57 гривны за евро. Это на 1 копейку больше, чем днем раньше. НБУ покинул американский доллар с 24 на уровне 29,25 гривны – это замороженный курс с 24 февраля.

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В то же время польский злотый продолжает падать в цене. Курс остановился на уровне 6,57 гривны за злотый. Это на 2 копейки меньше, чем было до этого. Британский фунт стерлингов подешевел на 27 копеек и сейчас стоит 35,32 гривны за фунт.

Нацбанк с 24 февраля 2022 года – полномасштабное вторжение России в Украину – установил фиксированный курс доллара . Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные официальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Наличный курс валют

По даннымfinance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 15 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,66 грн, продажа – 35,60 грн.

Евро: покупка – 36,16 грн, продажа – 37,48 грн.

Злотый: покупка – 7,80 грн, продажа – 8,09 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 42,59 гривны, продажа – 46,26 гривны.

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