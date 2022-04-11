Гривна окрепла относительно евро: курс валют на 11 апреля
Несмотря на войну в Украине стабильный курс валют. Так, 11 апреля гривна укрепила свои позиции относительно евро, злотого и фунта стерлингов.
Официальный курс валют
В понедельник, 11 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,78 гривны за евро. Это на 14 копеек меньше, чем в пятницу, 8 апреля.
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Польский злотый также подешевел на 5 копеек и стоит 6,84 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 38,11 гривны за фунт. Это на 17 копеек меньше предыдущего банковского дня.Напомним! НБУ заморозил курс доллара еще с 24 февраля. До конца войны он будет на уровне 29,25 гривны за доллар.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 29,67 гривны, продажа – 30,71 гривны.
- Евро: покупка – 32,53 гривны, продажа – 33,73 гривны.
- Злотый: покупка – 7,20 гривны, продажа – 7,50 гривны.
- Фунт стерлингов: покупка – 40 гривен, продажа – 42,65 гривны.
Гривна будет стабильной
Гривна будет стабильной, для ее обесценивания нет предпосылок. В этом заверил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Ведь финансовая система – стабильная, а золотовалютные резервы даже выросли за время войны.
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