Гривна окрепла относительно евро: курс валют на 11 апреля

Несмотря на войну в Украине стабильный курс валют. Так, 11 апреля гривна укрепила свои позиции относительно евро, злотого и фунта стерлингов.

Официальный курс валют

В понедельник, 11 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,78 гривны за евро. Это на 14 копеек меньше, чем в пятницу, 8 апреля.

Обратите внимание Нацбанк резко сократил продажу валюты из резервов

Польский злотый также подешевел на 5 копеек и стоит 6,84 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 38,11 гривны за фунт. Это на 17 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Наличный курс валют

НБУ заморозил курс доллара еще с 24 февраля. До конца войны он будет на уровне 29,25 гривны за доллар.

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 29,67 гривны, продажа – 30,71 гривны.

Евро: покупка – 32,53 гривны, продажа – 33,73 гривны.

Злотый: покупка – 7,20 гривны, продажа – 7,50 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 40 гривен, продажа – 42,65 гривны.

Гривна будет стабильной

Гривна будет стабильной, для ее обесценивания нет предпосылок. В этом заверил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Ведь финансовая система – стабильная, а золотовалютные резервы даже выросли за время войны.

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