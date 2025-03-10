Миллиарды долларов для крупнейшего острова в истории: Трамп сделал важное заявление

Американский президент Дональд Трамп не отказывается от идеи "присоединения" крупнейшего острова в мире к США. На этот раз он заявил о миллиардных инвестициях.

США готовы инвестировать в Гренландию

Дональд Трамп заявил, что США готовы вкладывать деньги в Гренландию. Речь идет о миллиардах долларов, которые направят на создание рабочих мест и обеспечение экономического роста, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США в Truth Social.

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Трамп также написал, что Вашингтон поддерживает право жителей Гренландии на определение своего будущего. В частности, он указал, что Гренландия, если пожелает, может стать "частью самой прекрасной страны в мире" – Соединенных Штатов Америки.

Что известно о Гренландии Это североамериканский остров, который расположен на крайнем северо-востоке континента, в Арктике, в 740 километрах от Северного полюса. Гренландия полностью занимает одноименный остров, который является самым большим в мире. Гренландия входит в состав Дании.

Президент добавил, США и дальше будут заботиться о безопасности Гренландии, как это было со времен Второй мировой войны, которая закончилась в 1945 году. Напомним, что в начале 2025 года Трамп заявил, что США могут надавить на Гренландию с целью ее "присоединения" к США. Он упомянул об использовании военных или экономических инструментов.

Гренландия не поддержала эту идею. Например, глава правительства Гренландии Муте Эгеда в ответ на заявления Трампа отметил, что Гренландия не продается.