"Смертельная спираль": миллиардер сделал тревожный прогноз по госдолгу США

Инвестор и миллиардер Рэй Далио поделился прогнозом относительно долгового кризиса в США. В частности, он оценил уровень рисков в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Долговой кризис в США

Инвестор Рэй Далио считает, что долговой кризис в США неизбежен. Однако он добавил, что на сегодня риск наступления долгового кризиса незначительный, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance. Свои мысли относительно государственного долга и перспектив США Далио высказал в новой книге "Как страны банкротятся: Великий цикл".

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В то же время Далио отметил, что риск кризиса в долгосрочной перспективе достаточно высок. По его словам, ситуация с государственным долгом в США приближается к точке невозврата. Более того, он считает, что госдолг США на пути к "смертельной спирали", которая может представлять угрозу для стабильности экономики США, которая является крупнейшей в мире.

К теме! Государственный долг США достиг исторических максимумов, превысив 36 триллионов долларов. Существует возможность, что госдолг превысит 100% ВВП США, что может угрожать глобальной финансовой стабильности.

Более того, инвесторы и экономисты уже годами выражают свое беспокойство относительно роста государственного дефицита в США. Однако в 2025 году Уолл-стрит похоже начинает более серьезно относиться к этому вопросу. Среди главных причин – таможенная политика Дональда Трампа и новый бюджетный законопроект.

Интересно! Рэй Далио входит в рейтинг самых богатых людей мира. Его капитал Bloomberg оценивает в 16 миллиардов долларов. С начала года он потерял 215 миллионов долларов.