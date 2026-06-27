При выходе на пенсию можно получить дополнительные деньги: кто может упустить возможность получить выплату

Украинское законодательство предусматривает дополнительную единовременную выплату для отдельных граждан, выходящих на пенсию. Однако право на неё имеют не все, а несоблюдение определённых требований может стать основанием для отказа в назначении пособия.

Кто получит единовременное пособие при выходе на пенсию?

Некоторые украинцы при выходе на пенсию могут получить от государства не только ежемесячные выплаты, но и единовременное денежное пособие в размере десяти пенсий. Такое право предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Впрочем, такая выплата назначается не всем. Чтобы её получить, человек должен на день достижения пенсионного возраста работать в государственном или коммунальном учреждении на должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Кроме того, необходимо иметь достаточный страховой стаж, а именно не менее 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, и до этого не получать никакого другого вида пенсии.

Размер пособия составляет десять месячных пенсий, а сама выплата не облагается налогом и финансируется за счет государственного бюджета.

Какие профессии дают право на выплату?

Чаще всего такую помощь получают работники бюджетной сферы, однако не все. Право на неё имеют только те, чьи должности включены в специальный перечень, утверждённый Кабинетом Министров.

Это касается работников образования, здравоохранения, социальной защиты, артистов театрально-концертных учреждений, а также спортсменов, заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и членов национальных сборных Украины.

При назначении пособия Пенсионный фонд проверяет, работала ли человек именно на тех должностях, которые дают право на пенсию за выслугу лет.

Как подтверждается право на пособие?

Для определения специального стажа Пенсионный фонд использует записи в трудовой книжке и информацию из Реестра застрахованных лиц. Если этих данных недостаточно, могут потребоваться дополнительные документы.

В то же время закон позволяет суммировать различные периоды работы, если все они относятся к должностям, дающим право на пенсию за выслугу лет.

Что еще нужно знать?

Стоит помнить, что пенсия за выслугу лет имеет свои особенности. Если после её назначения человек вновь устроится на должность, которая также даёт право на такой вид пенсии, выплату временно приостановят на весь период работы.