Об этом рассказал министр Кабинет министров Олег Немчинов в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 Канал. Новая система будет сосредоточена на классификации должностей. Также рассчитывают, что она заработает уже с 1 января 2024 года.

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В Украине планируют обновить систему оплаты труда для госслужащих

Прежде всего Немчинов заявил, что на сегодняшний день структура оплаты труда государственных служащих выглядит так: мизерная зарплата и ряд надбавок, начислений, премий. По его словам, эти выплаты уже стали частью заработной платы.

Эта практика особенно актуальна для должностей на начальных уровнях, категории "B", а также в местных администрациях, территориальных органах исполнительной власти.

Олег Немчин считает, что большинство должностей остается вакантными целенаправленно, ведь руководители стремятся иметь возможность распределить средства, которые выделили на оплату труда, между сотрудниками в виде премий или надбавок.

Мы хотим перевернуть эту пирамиду и поставить ее на основу. То есть, чтобы 70% зарплаты составлял должностной оклад, а 30% – премия,

– заявил чиновник.

Немчинов добавил, что украинский парламент в конце июля поддержал законопроект о реформе оплаты труда государственных служащих. Это было первое чтение. Ожидается, что до конца текущего года его удастся окончательно принять.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что благодаря новой системе оплаты удастся проработать проблему злоупотреблений, которые могут возникнуть при начислении дополнительных выплат и премий госслужащим.

В то время как глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина сообщила, что по результатам их исследования 80% государственных служащих довольны своей работой, но 93% жалуется на размер заработной платы.