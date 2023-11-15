Сначала Лондон, потом Дубай

Гонконг является ключевым каналом поставки золота в Китай, являющийся крупнейшим потребительским рынком этого металла в мире.

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То, что Россия начала сбывать золото в Гонконг, связано с санкциями против крупнейших российских добытчиков золота, а также усилением контроля со стороны Объединенных Арабских Эмиратов над незаконной деятельностью на их рынке.

После полномасштабного вторжения Дубай стал ключевым транзитным пунктом для золота, шедшего на Ближний Восток и в Азию. Раньше таким пунктом был Лондон. В 2022 году Россия отправила 96,4 тонны золота в ОАЭ, став крупнейшим поставщиком страны.

К слову! Тогда количество золота, отправленного в ОАЭ, превышало импорт в Гонконг в пять раз.

Но после усиления контроля в ОАЭ приоритеты сместились.

Пытаясь очистить репутацию, некоторые фирмы ОАЭ вообще отказались сотрудничать с Россией. Государственная логистическая компания Transguard, входящая в состав авиакомпании Emirates Group, в мае заявила о прекращении транспортировки российского золота.

На прошлой неделе Великобритания ввела новый ряд санкций против компаний, связанных с торговлей российским золотом, включая дубайскую Paloma Precious DMCC. Компания импортировала из страны-агрессора 300 миллионов долларов.

Почему Гонконг

После ограничения импорта в Эмираты Китай четко дал понять, что хочет увеличить торговлю с Россией, ссылаясь на "тесные связи" между президентами обоих государств.

Пекин оказал дипломатическую и экономическую поддержку Москве, что помогло притупить последствия западных санкций

А рост китайских цен на золото выше международных лишь поспособствовал переходу "золотого" рынка из Дубая в Гонконг.

Важно! Только в 2021 году Гонконг импортировал 68 тонн российского золота, что в четыре раза больше, чем за 2022 год.

Это свидетельствует о новых вызовах, с которыми совершается Запад в сдерживании потоков ресурсов, позволяющих России финансировать войну.



