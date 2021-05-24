Goldman Sachs изучил позиции компаний, связанных с криптовалютами: Grayscale Investments, Galaxy Digital, Chainalysis, Global FX. Кроме того, эксперты прислушались и к критикам мира цифровых валют.

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Криптовалюту признали классом активов

В отчете инвестиционного банка отметили уникальность многих виртуальных активов. В частности, речь идет о том, что биткоин обладает высокой капитализацией, XRP – системой для расчетов в реальном времени, тогда как Ethereum – это платформа смарт-контрактов. Цифровую валюту Binance Coin или BNB назвали токеном для практического применения в приложениях, а Polkadot – блокчейн-платформой с возможностью взаимодействия различных цепей.

Аналитики отметили, что биткоин, который имеет статус цифрового золота, всегда обновляет исторические максимумы вопреки глубоким обвалы курса. Эта тенденция наблюдается с 2013 года.

Интересно, что в прошлогоднем отчете эксперты Goldman Sachs ни определяли криптовалют ы классом активов. Эту позицию они обосновали тем, что фондовая ценность, рост которой зависит от готовности заплатить более высокую цену, не может быть достойной инвестицией.

Позиции главных игроков крипторинка

Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц заметил, что новая волна внимания со стороны институциональных инвесторов является доказательством привлекательности виртуальных валют. По его словам, мировое сообщество признало биткоин эффективным средством накопления. Главный исполнительный директор компании Grayscale Investments Майкл Зонненшайн считает, что ограниченная эмиссия биткоина является "средством хеджирования инфляции и обесценивание валют".

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Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини высказал сомнения относительно готовности преобладающей доли финансовых организаций подвергать себя волатильности и рискам рынке цифровых валют. По его мнению, то, что не имеет прибыльности, практической ценности или связи с фундаментальными экономическими факторами, вряд ли можно называть средством накопления или активом в принципе.

Волатильность Это показатель, который характеризует тенденции изменения рыночных цен и доходов в течение определенного времени.