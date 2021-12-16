Глобальный долг установил рекорд в 2020 году: МВФ назвал точную сумму

В 2020 году мир наблюдал за величайшим годовым ростом глобального долга со времен Второй мировой войны. Эта цифра достигла рекордной отметки в 226 триллионов долларов. Почему так случилось – читайте дальше.

Это случилось на фоне глобального кризиса в сфере здравоохранения и глубокой рецессии. В МВФ добавили, что политики должны найти правильный баланс между большими долгами и набирающей обороты инфляцией.

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Глобальный долг достиг рекордной отметки

Согласно последним данным Международного валютного фонда, в 2020 году мировой долг вырос на 28 процентных пунктов до 256% ВВП. Задолженность была на высоком уровне еще до кризиса, однако сейчас государства вынуждены учитывать сразу ряд важных факторов:

рекордно высокие государственные и частные долги,

новые вирусные мутации,

рост инфляции

Долги государственного сектора выросли до рекордных 99% ВВП, в то время как задолженность частного (от финорганизаций до домохозяйств) тоже достигала новых высот. Увеличение долговых обязательств особенно заметно в странах с развитой экономикой, где государственный долг вырос примерно с 70% ВВП в 2007 году до 124% ВВП в 2020 году. Тем не менее темпы роста долгов частного сектора были более умеренными – со 164% до 178% ВВП за аналогичный период.

Глобальный долг установил рекорд / Инфографика МВФ

На государственный долг приходится почти 40% от общего мирового долга. Это максимальный показатель с середины 60-х годов. Накопление госдолга с 2007 года в значительной степени объясняется двумя основными экономическими кризисами, сначала мировым финансовым кризисом 2008 года, а затем пандемией COVID-19.