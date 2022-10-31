По прогнозам Международного валютного фонда, ВВП этих стран может потерять более 3%, если будет остановлена торговля, например, в секторах энергетики и технологий. Именно у них в последнее время возросло количество ограничений.

Важно Новый этап противостояния США и Китая: как это может изменить мир

Угроза для стран Азии

Вспомним санкции США против Китая из-за микрочипов. Еще один фактор влияния – усиление нетарифных барьеров в других сферах до уровня, зафиксированного во время Холодной войны.

Этот показатель вдвое больше прогноза ежегодных потерь на глобальном уровне. Целые сектора в странах Азии, которые вынуждены уменьшаться из-за сокращения объемов торговли, могут понести потери рабочих мест на уровне 7%.

Что такое нетарифные торговые барьеры Это ограничение в международной торговле, в частности, дискриминация предложений иностранной компании или установление производственных стандартов, дискриминационных по отношению к товарам иностранной компании.

Когда мы говорим о прогрессе от роста неуверенности в торговле и большем количестве ограничений, то это в конце концов перерастет во фрагментацию с распределением мира,

– заявили в МВФ.

Азия может пострадать больше, при условии развития этого сценария, потому что этот регион является ключевым игроком в системе глобального снабжения. Так что с фрагментацией мира этот риск существенно возрастает.

В МВФ подчеркнули, что политики должны решительно действовать, чтобы избежать вреда от ослабления связей и убедиться, что торговля остается двигателем экономического роста.

Противостояние США и Китая

Признаки глобальной фрагментации мира были зафиксированы еще во время торговой войны между Китаем и США в 2018 году. Ведь с этого времени появились и другие тревожные и серьезные сигналы. В частности, речь идет о полномасштабной войне России против Украины.

Санкции против государства-агрессора только повысили уровень неопределенности вокруг торговых отношений. Политическая неопределенность торговли в сочетании с новой волной ограничений может привести к замедлению экономической активности, поскольку компании ставят на паузы инвестиции и принятие работников на работу, тогда как новые фирмы откладывают выход на рынки.

Например, в МВФ выяснили, что рост напряжения в торговых отношениях между США и Китаем в 2018 году привел к сокращению инвестиций примерно на 3,5% всего за два года.

Также добавляют, что фрагментация сектора глобальной торговли может стать более мощным ударом для развивающихся рынков в Азии и компаний с большими долгами.