Глава "Нафтогаза" обратился к ЕС с критически важным призывом

Россия продолжает системно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Более того, это одна из главных целей агрессора. В связи с этим гендиректор "Нафтогаза" Алексей Чернышов обратился к Евросоюзу за помощью.

Алексей Чернышов призвал страны Евросоюза помочь с защитой газовых хранилищ на территории Украины. Он, в частности, отметил важность этих объектов для Европы.

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Глава "Нафтогаза" обратился к ЕС за помощью

Чернышов подметил, что в Евросоюзе заинтересованы в защите объектов газовой инфраструктуры в Украине, ведь она хорошо интегрирована в европейскую энергетическую систему. По его словам, поддержка в этом вопросе со стороны блока будет способствовать тому, чтобы они могли продолжать способствовать снижению цен на всем континенте.

В "Нафтогазе" напомнили, что россияне несколько раз атаковали газовые хранилища на западе Украины в течение последних месяцев. Отмечают, что только наземные объекты были повреждены. Зато подземные хранилища не пострадали.

Глава "Нафтогаза" заметил, что Украине, скорее всего, потребуется больше систем противовоздушной помощи для защиты, в частности, инфраструктуры и активов даже после того, как поступит помощь от США, а страны ЕС должны играть ключевую роль в этом процессе.

Алексей Чернышов подметил, что они сумели отремонтировать оборудование, которое было повреждено в результате атак, а также компания выполняет свои обязательства перед клиентами.

По словам Чернышова, заинтересованность европейских сторон в использовании хранилищ в этом году сохраняется. Компания планирует увеличить объемы европейского природного газа, хранящегося в Украине, с 2,5 миллиарда кубометров в прошлом году до 4 миллиардов этой зимой.