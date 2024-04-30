Олексій Чернишов закликав країни Євросоюзу допомогти із захистом газових сховищ на території України. Він, зокрема, наголосив на важливості цих об'єктів для Європи.

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Глава "Нафтогазу" звернувся до ЄС по допомогу

Чернишов підмітив, що в Євросоюзі зацікавлені у захисті об'єктів газової інфраструктури в України, адже вона добре інтегрована в європейську енергетичну систему. За його словами, підтримка у цьому питання зі сторони блоку сприятиме тому, щоб вони могли продовжувати сприяти зниженню цін на всьому континенті.

У "Нафтогаз" нагадали, що росіяни кілька разів атакували газові сховища на заході України протягом останніх місяців. Наголошують, що лише наземні об'єкти були пошкоджені. Натомість підземні сховища не постраждали.

Очільник "Нафтогазу" зауважив, що Україні, найімовірніше, буде потрібно більше систем протиповітряної допомоги для захисту, зокрема, інфраструктури та активів навіть після того, як надійде допомога від США, а країни ЄС мають відігравати ключову роль у цьому процесі.

До теми! Олексій Чернишов підмітив, що вони зуміли відремонтувати обладнання, яке було пошкоджено у результаті атак, а також компанія виконує свої зобов'язання перед клієнтами.

За словами Чернишова, зацікавленість європейських сторін у використанні сховищ цього року зберігається. Компанія планує збільшити обсяги європейського природного газу, що зберігається в Україні, з 2,5 мільярда кубометрів минулого року до 4 мільярдів цієї зими.