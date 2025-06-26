Немцы стали меньше покупать: в чем причина тренда экономии

Согласно опросу, потребительские настроения в Германии могут ухудшиться к июлю. Немцы стали более склонными к сбережениям, что нивелирует ожидания улучшения финансового состояния.

Что происходит с потребительскими настроениями в Германии

Индекс потребительского климата в Германии в июне, снизился до -20,3 пункта с пересмотренного значения -20 пунктов месяцем ранее. При этом аналитики ожидали небольшого роста до -19,3 пункта, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

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После трех месяцев роста потребительский климат немного ухудшился. Прежде всего это связано с увеличенной склонностью к сбережениям. Этот показатель вырос на 3,9 пункта и достиг 13,9 самого высокого уровня более чем за год,

– отметил эксперт по вопросам потребления в NIM Рольф Бюркль.

Как отмечается, высокая склонность к экономии также отражает неопределенность, что сохраняется среди потребителей. При том, что ожидания относительно доходов в Германии, наоборот, продолжили расти четвертый месяц подряд – на 2,4 пункта, достигнув 12,8.

Примечательно! Экономические ожидания в Германии также выросли – на 7 пунктов, до 20,1. Это самое высокое значение с начала войны в Украине.