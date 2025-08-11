Компания Gemfields Group продала Fabergé – производителя ювелирных изделий класса люкс, известного своими декоративными яйцами. Новым владельцем бренда оказался россиянин.

За сколько продали Faberge?

Как отмечается, компания продала Faberge за 50 миллионов долларов. Причиной продажи бренда люксовых ювелирных выборов стало трудное финансовое положение Gemfields пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

За последний год акции компании почти вдвое потеряли в цене, из-за общего падения спроса на предметы роскоши и массовых беспорядков в Мозамбике, которые усложнили добычу рубинов.

По словам генерального директора Шона Гилбертсона, продажа стала завершением стратегического обзора бизнеса Faberge, начатого Gemfields в конце 2024 года после столкновения с "существенными трудностями".

Сегодняшняя сделка знаменует конец целой эпохи для нас. Британская горнодобывающая компания теперь представляет собой "более компактное и целенаправленное инвестиционное предложение,

– отметил Гилбертсон.

Что известно о Faberge?

Основанная в 1842 году, Faberge прославилась созданием 50 изысканных, украшенных драгоценными камнями яиц для российской императорской семьи в период с 1885 по 1916 год. После смены власти в России компания Faberge была национализирована.

Примечательно! Основателю компании Карлу Фаберже удалось покинуть страну.

Впоследствии потомки Карла Фаберже во Франции создали фирму, занимавшуюся продажей и реставрацией изделий, а также ювелирных украшений и предметов искусства.

Что известно о новом владельце Faberge?

Бренд, выпускающий ювелирные изделия и часы, был приобретен венчурным фондом SMG Capital, принадлежащим российскому предпринимателю Сергею Мосунову. Он учился в Стэнфордском университете и проживает в Великобритании.

Интересно! Мосунов родился в Нижнем Новгороде, но пока не владеет долями и не занимает должностей в российских компаниях.