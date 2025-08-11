Компанія Gemfields Group продала Fabergé – виробника ювелірних виробів класу люкс, відомого своїми декоративними яйцями. Новим власником бренду опинився росіянин.

За скільки продали Faberge?

Як зазначається, компанія продала Faberge за 50 мільйонів доларів. Причиною продажу бренду люксових ювелірних виборів стало скрутне фінансове становище Gemfields пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За останній рік акції компанії майже вдвічі втратили в ціні, через загальне падіння попиту на предмети розкоші та масові заворушення в Мозамбіку, які ускладнили видобуток рубінів.

За словами генерального директора Шона Гілбертсона, продаж став завершенням стратегічного огляду бізнесу Faberge, розпочатого Gemfields наприкінці 2024 року після зіткнення з "істотними труднощами".

Сьогоднішня угода знаменує кінець цілої епохи для нас. Британська гірничодобувна компанія тепер являє собою "більш компактну і цілеспрямовану інвестиційну пропозицію,

– зазначив Гілбертсон.

Що відомо про Faberge?

Заснована в 1842 році, Faberge прославилася створенням 50 вишуканих, прикрашених дорогоцінними каменями яєць для російської імператорської родини в період з 1885 по 1916 рік. Після зміни влади у Росії компанія Faberge була націоналізована.

Примітно! Засновнику компанії Карлу Фаберже вдалося залишити країну.

Згодом нащадки Карла Фаберже у Франції створили фірму, що займалася продажем та реставрацією виробів, а також ювелірних прикрас та предметів мистецтва.

Що відомо про нового власника Faberge?

Бренд, що випускає ювелірні вироби та годинники, був придбаний венчурним фондом SMG Capital, що належить російському підприємцю Сергію Мосунову. Він навчався в Стенфордському університеті й проживає у Великобританії.

Цікаво! Мосунов народився у Нижньому Новгороді, але наразі не володіє частками та не займає посад в російських компаніях.